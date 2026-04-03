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Nike Kawa 大童拖鞋 - 帆白/温和灰绿/霞光粉

Nike Kawa

大童拖鞋

¥199
帆白/温和灰绿/霞光粉
白色/荷兰橙/黑

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此配色当前无货

Nike Kawa 大童拖鞋易于穿脱，是日常穿搭的理想之选。此款拖鞋采用柔软灵活设计，助疲惫双足在训练或玩耍后轻松恢复活力。


  • 显示颜色： 帆白/温和灰绿/霞光粉
  • 款式： IR5202-100

Nike Kawa

¥199

Nike Kawa 大童拖鞋易于穿脱，是日常穿搭的理想之选。此款拖鞋采用柔软灵活设计，助疲惫双足在训练或玩耍后轻松恢复活力。

其他细节

  • 柔软泡棉鞋床，塑就缓震迈步体验
  • 泡棉外底融入凹槽，缔造出色抓地力和柔韧灵活性

产品细节

  • 一脚蹬设计
  • 泡棉外底
  • 显示颜色： 帆白/温和灰绿/霞光粉
  • 款式： IR5202-100

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