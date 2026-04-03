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Nike Kawa
大童拖鞋
¥199
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此配色当前无货
Nike Kawa 大童拖鞋易于穿脱，是日常穿搭的理想之选。此款拖鞋采用柔软灵活设计，助疲惫双足在训练或玩耍后轻松恢复活力。
- 显示颜色： 帆白/温和灰绿/霞光粉
- 款式： IR5202-100
Nike Kawa
¥199
Nike Kawa 大童拖鞋易于穿脱，是日常穿搭的理想之选。此款拖鞋采用柔软灵活设计，助疲惫双足在训练或玩耍后轻松恢复活力。
其他细节
- 柔软泡棉鞋床，塑就缓震迈步体验
- 泡棉外底融入凹槽，缔造出色抓地力和柔韧灵活性
产品细节
- 一脚蹬设计
- 泡棉外底
- 显示颜色： 帆白/温和灰绿/霞光粉
- 款式： IR5202-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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