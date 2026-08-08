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Nike Kawa Slide
男子拖鞋
¥249
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Nike Kawa Slide 男子拖鞋，非凡舒适。采用柔软固定带和舒适泡绵中底。外底泡绵融入弯曲凹槽设计，提升舒适性，助你畅动自如。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： 832646-010
Nike Kawa Slide
¥249
便捷舒适，应你所需
Nike Kawa Slide 男子拖鞋，非凡舒适。采用柔软固定带和舒适泡绵中底。外底泡绵融入弯曲凹槽设计，提升舒适性，助你畅动自如。
其他细节
- 柔软固定带，营造柔软舒适体验
- 泡绵鞋床，营造柔软舒适脚感
- 泡绵外底轻盈舒适，结合弯曲凹槽设计，令双足运动自如
产品细节
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： 832646-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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