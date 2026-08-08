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Nike Kawa Slide 男子拖鞋 - 黑/白色

Nike Kawa Slide

男子拖鞋

¥249

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Nike Kawa Slide 男子拖鞋，非凡舒适。采用柔软固定带和舒适泡绵中底。外底泡绵融入弯曲凹槽设计，提升舒适性，助你畅动自如。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： 832646-010

Nike Kawa Slide

¥249

便捷舒适，应你所需

Nike Kawa Slide 男子拖鞋，非凡舒适。采用柔软固定带和舒适泡绵中底。外底泡绵融入弯曲凹槽设计，提升舒适性，助你畅动自如。

其他细节

  • 柔软固定带，营造柔软舒适体验
  • 泡绵鞋床，营造柔软舒适脚感
  • 泡绵外底轻盈舒适，结合弯曲凹槽设计，令双足运动自如

产品细节

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： 832646-010

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