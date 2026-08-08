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Nike Kawa Slide SE 2 (GS/PS) 大童/幼童拖鞋 - 釉粉/深藏青/金属银

Nike Kawa Slide SE 2 (GS/PS)

大童/幼童拖鞋

¥179

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此配色当前无货

球队加油！Nike Kawa Slide SE 2 (GS/PS) 大童/幼童拖鞋饰有缝线般的图案，灵感源自校园精英运动员夹克，令鞋款脱颖而出。该鞋款采用一脚蹬设计，舒适耐穿，可供在玩耍后放松双足，或在出门前快速蹬入。


  • 显示颜色： 釉粉/深藏青/金属银
  • 款式： DB3299-600

Nike Kawa Slide SE 2 (GS/PS)

¥179

柔软舒适，易于穿脱

球队加油！Nike Kawa Slide SE 2 (GS/PS) 大童/幼童拖鞋饰有缝线般的图案，灵感源自校园精英运动员夹克，令鞋款脱颖而出。该鞋款采用一脚蹬设计，舒适耐穿，可供在玩耍后放松双足，或在出门前快速蹬入。

焕新升级

该特别版的 Swoosh 内饰有缝线般的图案，设计灵感源自校园精英运动员夹克。

耐穿出众

合成材质固定带顺滑耐用，易于清洁，可供反复穿着。

轻松迈步

足底搭配柔软泡绵，塑就柔软缓震性能；鞋底凹槽设计柔韧灵活，塑就自然顺畅的迈步体验。

产品细节

  • 显示颜色： 釉粉/深藏青/金属银
  • 款式： DB3299-600

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