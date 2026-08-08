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Nike Kawa Slide SE 2 (GS/PS)
大童/幼童拖鞋
¥179
售罄：
此配色当前无货
球队加油！Nike Kawa Slide SE 2 (GS/PS) 大童/幼童拖鞋饰有缝线般的图案，灵感源自校园精英运动员夹克，令鞋款脱颖而出。该鞋款采用一脚蹬设计，舒适耐穿，可供在玩耍后放松双足，或在出门前快速蹬入。
- 显示颜色： 釉粉/深藏青/金属银
- 款式： DB3299-600
Nike Kawa Slide SE 2 (GS/PS)
¥179
柔软舒适，易于穿脱
球队加油！Nike Kawa Slide SE 2 (GS/PS) 大童/幼童拖鞋饰有缝线般的图案，灵感源自校园精英运动员夹克，令鞋款脱颖而出。该鞋款采用一脚蹬设计，舒适耐穿，可供在玩耍后放松双足，或在出门前快速蹬入。
焕新升级
该特别版的 Swoosh 内饰有缝线般的图案，设计灵感源自校园精英运动员夹克。
耐穿出众
合成材质固定带顺滑耐用，易于清洁，可供反复穿着。
轻松迈步
足底搭配柔软泡绵，塑就柔软缓震性能；鞋底凹槽设计柔韧灵活，塑就自然顺畅的迈步体验。
产品细节
- 显示颜色： 釉粉/深藏青/金属银
- 款式： DB3299-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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