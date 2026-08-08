球队加油！Nike Kawa Slide SE 2 (GS/PS) 大童/幼童拖鞋饰有缝线般的图案，灵感源自校园精英运动员夹克，令鞋款脱颖而出。该鞋款采用一脚蹬设计，舒适耐穿，可供在玩耍后放松双足，或在出门前快速蹬入。

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