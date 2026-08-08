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Nike Kawa Slide SE Picnic (TD) 婴童拖鞋 - 黑/小径红/梨绿/白色

Nike Kawa Slide SE Picnic (TD)

婴童拖鞋

¥179

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Nike Kawa Slide SE Picnic (TD) 婴童拖鞋是小宝贝玩耍时的穿着佳选。柔软固定带帮助稳固稚嫩双足；隐藏式接缝设计，有助减少摩擦。


  • 显示颜色： 黑/小径红/梨绿/白色
  • 款式： CT6153-001

Nike Kawa Slide SE Picnic (TD)

¥179

穿上拖鞋，尽情畅玩一整天

Nike Kawa Slide SE Picnic (TD) 婴童拖鞋是小宝贝玩耍时的穿着佳选。柔软固定带帮助稳固稚嫩双足；隐藏式接缝设计，有助减少摩擦。

稳固贴合

鞋面结合后跟固定带，塑就稳固贴合效果。

柔软舒适

柔软泡棉鞋垫，灵活舒适。

减少摩擦

隐藏式接缝设计，有助减少摩擦娇嫩双足。

产品细节

  • 显示颜色： 黑/小径红/梨绿/白色
  • 款式： CT6153-001

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