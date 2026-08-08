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Nike Kawa Slide SE Picnic (TD)
婴童拖鞋
¥179
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Nike Kawa Slide SE Picnic (TD) 婴童拖鞋是小宝贝玩耍时的穿着佳选。柔软固定带帮助稳固稚嫩双足；隐藏式接缝设计，有助减少摩擦。
- 显示颜色： 黑/小径红/梨绿/白色
- 款式： CT6153-001
Nike Kawa Slide SE Picnic (TD)
¥179
穿上拖鞋，尽情畅玩一整天
Nike Kawa Slide SE Picnic (TD) 婴童拖鞋是小宝贝玩耍时的穿着佳选。柔软固定带帮助稳固稚嫩双足；隐藏式接缝设计，有助减少摩擦。
稳固贴合
鞋面结合后跟固定带，塑就稳固贴合效果。
柔软舒适
柔软泡棉鞋垫，灵活舒适。
减少摩擦
隐藏式接缝设计，有助减少摩擦娇嫩双足。
产品细节
- 显示颜色： 黑/小径红/梨绿/白色
- 款式： CT6153-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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