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KD
男子篮球无袖上衣
¥399
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此配色当前无货
高大威猛、球技出众的凯文·杜兰特人称 Slim Reaper（暗黑死神），为篮球运动而生。KD 男子篮球无袖上衣，彰显杜兰特低调独特的风范及其敬业态度。该款上衣轻盈透气，助你自如畅动。
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： CV2408-010
KD
¥399
专为篮球运动设计
高大威猛、球技出众的凯文·杜兰特人称 Slim Reaper（暗黑死神），为篮球运动而生。KD 男子篮球无袖上衣，彰显杜兰特低调独特的风范及其敬业态度。该款上衣轻盈透气，助你自如畅动。
其他细节
- 双层网眼布面料，轻盈透气
- 胸前饰有梭织标签
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 缝制 KD 和 Swoosh 设计标签
- 印花图案
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： CV2408-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。