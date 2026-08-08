高大威猛、球技出众的凯文·杜兰特人称 Slim Reaper（暗黑死神），为篮球运动而生。KD 男子篮球无袖上衣，彰显杜兰特低调独特的风范及其敬业态度。该款上衣轻盈透气，助你自如畅动。

高大威猛、球技出众的凯文·杜兰特人称 Slim Reaper（暗黑死神），为篮球运动而生。KD 男子篮球无袖上衣，彰显杜兰特低调独特的风范及其敬业态度。该款上衣轻盈透气，助你自如畅动。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。