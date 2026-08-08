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KD 男子篮球无袖上衣 - 黑/山峰白

KD

男子篮球无袖上衣

¥399

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高大威猛、球技出众的凯文·杜兰特人称 Slim Reaper（暗黑死神），为篮球运动而生。KD 男子篮球无袖上衣，彰显杜兰特低调独特的风范及其敬业态度。该款上衣轻盈透气，助你自如畅动。


  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： CV2408-010

KD

¥399

专为篮球运动设计

高大威猛、球技出众的凯文·杜兰特人称 Slim Reaper（暗黑死神），为篮球运动而生。KD 男子篮球无袖上衣，彰显杜兰特低调独特的风范及其敬业态度。该款上衣轻盈透气，助你自如畅动。

其他细节

  • 双层网眼布面料，轻盈透气
  • 胸前饰有梭织标签

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 缝制 KD 和 Swoosh 设计标签
  • 印花图案
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： CV2408-010

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