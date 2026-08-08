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KD 男子篮球短裤 - 黑/黑/草皮橙/山峰白

KD

男子篮球短裤

¥349

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凯文·杜兰特，为篮球运动而生。KD 男子篮球短裤从经典健身服饰中汲取灵感，呈现休闲出众风范。该款短裤专为篮球训练打造，采用双层网眼布，搭配宽松休闲版型，便于穿脱。


  • 显示颜色： 黑/黑/草皮橙/山峰白
  • 款式： CV2394-010

KD

¥349

宽松版型，杜兰特风范

凯文·杜兰特，为篮球运动而生。KD 男子篮球短裤从经典健身服饰中汲取灵感，呈现休闲出众风范。该款短裤专为篮球训练打造，采用双层网眼布，搭配宽松休闲版型，便于穿脱。

其他细节

  • 双层网眼布面料，轻盈透气
  • 包边弹性腰部搭配抽绳
  • 插手口袋和小号储物袋设计，便于携带基本物品
  • 左腿饰有“Easy Money/Sniper”精致刺绣
  • 右腿饰有经典梭织标签

产品细节

  • 宽松版型，营造宽大舒适感受
  • 插手口袋
  • 梭织 KD 和 Swoosh 设计标签
  • 面料/里料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/草皮橙/山峰白
  • 款式： CV2394-010

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