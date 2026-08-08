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KD
男子篮球短裤
¥349
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此配色当前无货
凯文·杜兰特，为篮球运动而生。KD 男子篮球短裤从经典健身服饰中汲取灵感，呈现休闲出众风范。该款短裤专为篮球训练打造，采用双层网眼布，搭配宽松休闲版型，便于穿脱。
- 显示颜色： 黑/黑/草皮橙/山峰白
- 款式： CV2394-010
KD
¥349
宽松版型，杜兰特风范
凯文·杜兰特，为篮球运动而生。KD 男子篮球短裤从经典健身服饰中汲取灵感，呈现休闲出众风范。该款短裤专为篮球训练打造，采用双层网眼布，搭配宽松休闲版型，便于穿脱。
其他细节
- 双层网眼布面料，轻盈透气
- 包边弹性腰部搭配抽绳
- 插手口袋和小号储物袋设计，便于携带基本物品
- 左腿饰有“Easy Money/Sniper”精致刺绣
- 右腿饰有经典梭织标签
产品细节
- 宽松版型，营造宽大舒适感受
- 插手口袋
- 梭织 KD 和 Swoosh 设计标签
- 面料/里料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/草皮橙/山峰白
- 款式： CV2394-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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