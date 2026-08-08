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KD Nike
男子篮球短裤
28% 折让
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此配色当前无货
KD Nike 男子篮球短裤采用透气网眼布面料制成，柔软轻盈。双面穿设计，方便穿脱，搭配优质编织抽绳和标志性的 KD 细节。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： CD0368-010
KD Nike
28% 折让
舒适非凡，KD 轻松体验
KD Nike 男子篮球短裤采用透气网眼布面料制成，柔软轻盈。双面穿设计，方便穿脱，搭配优质编织抽绳和标志性的 KD 细节。
其他细节
- Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
- 轻盈网眼布面料，柔软透气
产品细节
- 弹性腰部搭配厚实编织抽绳
- 插手口袋
- 裤脚梭织标签融入画笔风格图案
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： CD0368-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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