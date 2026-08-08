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KD Nike 男子篮球短裤 - 黑/黑/白色

KD Nike

男子篮球短裤

28% 折让

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KD Nike 男子篮球短裤采用透气网眼布面料制成，柔软轻盈。双面穿设计，方便穿脱，搭配优质编织抽绳和标志性的 KD 细节。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： CD0368-010

KD Nike

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舒适非凡，KD 轻松体验

KD Nike 男子篮球短裤采用透气网眼布面料制成，柔软轻盈。双面穿设计，方便穿脱，搭配优质编织抽绳和标志性的 KD 细节。

其他细节

  • Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
  • 轻盈网眼布面料，柔软透气

产品细节

  • 弹性腰部搭配厚实编织抽绳
  • 插手口袋
  • 裤脚梭织标签融入画笔风格图案
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： CD0368-010

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