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KD 男子轻盈篮球夹克 - 蔚蓝/亮杉木绿/暗宝蓝/蔚蓝

KD

男子轻盈篮球夹克

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KD 男子轻盈篮球夹克出自凯文·杜兰特签名服装系列，融入纯正休闲篮球风格，成就出色单品。轻盈质感，多功能设计，结合耐穿性和精美凯文·杜兰特细节。


  • 显示颜色： 蔚蓝/亮杉木绿/暗宝蓝/蔚蓝
  • 款式： CD0376-424

KD

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出众设计，尽显凯文·杜兰特风采

KD 男子轻盈篮球夹克出自凯文·杜兰特签名服装系列，融入纯正休闲篮球风格，成就出色单品。轻盈质感，多功能设计，结合耐穿性和精美凯文·杜兰特细节。

匠心设计

梭织面料，轻盈耐穿。包覆性风帽结合弹性抽绳栓扣设计，可供调节贴合度。

简约精致，展现凯文·杜兰特魅力

利落、简洁的设计，结合简约品牌标志，彰显凯文·杜兰特不加矫饰的个性。归根结底，他是一名篮球球员，并希望服装能够彰显真实自我。

便携储物

宽敞插手袋提供便利储物空间，拉链胸袋可供安全收纳手机。

产品细节

  • 出众版型，休闲舒适
  • 梭织凯文·杜兰特标签融入锯齿缝线和画笔风格图案
  • 正面全长拉链开襟设计
  • 梭织拉链头
  • 弹性袖口
  • 面料/连帽里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 蔚蓝/亮杉木绿/暗宝蓝/蔚蓝
  • 款式： CD0376-424

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