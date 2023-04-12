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      KD 男子轻盈篮球夹克出自凯文·杜兰特签名服装系列，融入纯正休闲篮球风格，成就出色单品。轻盈质感，多功能设计，结合耐穿性和精美凯文·杜兰特细节。

      • 显示颜色： 蔚蓝/亮杉木绿/暗宝蓝/蔚蓝
      • 款式： CD0376-424

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