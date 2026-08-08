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KD
男子轻盈篮球夹克
30% 折让
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此配色当前无货
KD 男子轻盈篮球夹克出自凯文·杜兰特签名服装系列，融入纯正休闲篮球风格，成就出色单品。轻盈质感，多功能设计，结合耐穿性和精美凯文·杜兰特细节。
- 显示颜色： 蔚蓝/亮杉木绿/暗宝蓝/蔚蓝
- 款式： CD0376-424
KD
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出众设计，尽显凯文·杜兰特风采
KD 男子轻盈篮球夹克出自凯文·杜兰特签名服装系列，融入纯正休闲篮球风格，成就出色单品。轻盈质感，多功能设计，结合耐穿性和精美凯文·杜兰特细节。
匠心设计
梭织面料，轻盈耐穿。包覆性风帽结合弹性抽绳栓扣设计，可供调节贴合度。
简约精致，展现凯文·杜兰特魅力
利落、简洁的设计，结合简约品牌标志，彰显凯文·杜兰特不加矫饰的个性。归根结底，他是一名篮球球员，并希望服装能够彰显真实自我。
便携储物
宽敞插手袋提供便利储物空间，拉链胸袋可供安全收纳手机。
产品细节
- 出众版型，休闲舒适
- 梭织凯文·杜兰特标签融入锯齿缝线和画笔风格图案
- 正面全长拉链开襟设计
- 梭织拉链头
- 弹性袖口
- 面料/连帽里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 蔚蓝/亮杉木绿/暗宝蓝/蔚蓝
- 款式： CD0376-424
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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