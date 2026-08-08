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Nike KD 男子针织篮球短裤 - 黑/黑/黑

Nike KD

男子针织篮球短裤

¥399

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凯文·杜兰特，为篮球运动而生。Nike KD 男子针织篮球短裤采用简洁利落的设计线条，灵感源自杜兰特的低调风范及其敬业态度。宽松设计，易于穿脱。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： CV2410-010

Nike KD

¥399

独特杜兰特风范，训练专属

凯文·杜兰特，为篮球运动而生。Nike KD 男子针织篮球短裤采用简洁利落的设计线条，灵感源自杜兰特的低调风范及其敬业态度。宽松设计，易于穿脱。

其他细节

  • 厚实棉料，触感舒适，富有结构感
  • 包边弹性腰部搭配抽绳
  • 裤腿饰有 KD 标签，巧搭 Swoosh 设计

产品细节

  • 宽松版型，休闲舒适
  • 插手口袋
  • 后身口袋搭配魔术贴粘扣
  • 右腿隐藏式口袋
  • 面料/口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： CV2410-010

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