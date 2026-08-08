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Nike KD
男子针织篮球短裤
¥399
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此配色当前无货
凯文·杜兰特，为篮球运动而生。Nike KD 男子针织篮球短裤采用简洁利落的设计线条，灵感源自杜兰特的低调风范及其敬业态度。宽松设计，易于穿脱。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： CV2410-010
Nike KD
¥399
独特杜兰特风范，训练专属
凯文·杜兰特，为篮球运动而生。Nike KD 男子针织篮球短裤采用简洁利落的设计线条，灵感源自杜兰特的低调风范及其敬业态度。宽松设计，易于穿脱。
其他细节
- 厚实棉料，触感舒适，富有结构感
- 包边弹性腰部搭配抽绳
- 裤腿饰有 KD 标签，巧搭 Swoosh 设计
产品细节
- 宽松版型，休闲舒适
- 插手口袋
- 后身口袋搭配魔术贴粘扣
- 右腿隐藏式口袋
- 面料/口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： CV2410-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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