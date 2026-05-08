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KD 6 杜兰特大童篮球鞋 - 黑/浅亮绿/多色

KD 6

杜兰特大童篮球鞋

10% 折让

KD 6 杜兰特大童篮球鞋焕新演绎经典的 KD 6 系列，融入你所期待的多项技术，例如提供回弹性能的 Air Max 缓震配置，以及助你从容应对不同日常挑战的外底抓地底纹设计。


  • 显示颜色： 黑/浅亮绿/多色
  • 款式： IU1286-001

KD 6

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KD 6 杜兰特大童篮球鞋焕新演绎经典的 KD 6 系列，融入你所期待的多项技术，例如提供回弹性能的 Air Max 缓震配置，以及助你从容应对不同日常挑战的外底抓地底纹设计。

其他细节

Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果

产品细节

  • 经典鞋带
  • 低帮鞋口
  • 显示颜色： 黑/浅亮绿/多色
  • 款式： IU1286-001

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