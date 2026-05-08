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KD 6
杜兰特大童篮球鞋
10% 折让
KD 6 杜兰特大童篮球鞋焕新演绎经典的 KD 6 系列，融入你所期待的多项技术，例如提供回弹性能的 Air Max 缓震配置，以及助你从容应对不同日常挑战的外底抓地底纹设计。
- 显示颜色： 黑/浅亮绿/多色
- 款式： IU1286-001
KD 6
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KD 6 杜兰特大童篮球鞋焕新演绎经典的 KD 6 系列，融入你所期待的多项技术，例如提供回弹性能的 Air Max 缓震配置，以及助你从容应对不同日常挑战的外底抓地底纹设计。
其他细节
Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
产品细节
- 经典鞋带
- 低帮鞋口
- 显示颜色： 黑/浅亮绿/多色
- 款式： IU1286-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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