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KD 6
杜兰特男子运动鞋
¥999
KD 6 系列的“天气预报”出炉——热浪来袭。KD 6 杜兰特男子运动鞋采用气象学配色，以复刻的形式重磅回归，饰有气象图元素设计，致敬“死神”最初的梦想职业。
- 显示颜色： 黑/中橄榄绿/贵族红/原子红
- 款式： IM4409-001
KD 6
¥999
KD 6 系列的“天气预报”出炉——热浪来袭。KD 6 杜兰特男子运动鞋采用气象学配色，以复刻的形式重磅回归，饰有气象图元素设计，致敬“死神”最初的梦想职业。
其他细节
橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 合成材质与织物组合鞋面
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 黑/中橄榄绿/贵族红/原子红
- 款式： IM4409-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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