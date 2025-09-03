KD DNA
杜兰特男子速干二合一篮球短裤
30% 折让
KD DNA 杜兰特男子速干二合一篮球短裤采用非凡透气的外层打孔梭织面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在球场内外保持干爽。 内置紧身短裤，提供出众支撑力和包覆效果，助你全力以赴，发挥出色表现。
- 显示颜色： 黑/荷兰橙
- 款式： HJ4216-011
赛场舒适体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
实用储物
外层短裤搭配侧边插手口袋，内层短裤右腿外侧搭配口袋，提升日常实用性。
其他细节
- 专为篮球运动而设计
- 内置短裤
- 外层打孔梭织面料
- 侧边口袋设计
- 弹性腰部搭配抽绳
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。 紧身裤：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。 紧身裤前片中心里料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/荷兰橙
- 款式： HJ4216-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
