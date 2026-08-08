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KD Nike Dri-FIT
男子篮球T恤
50% 折让
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此配色当前无货
KD Nike Dri-FIT T恤从凯文·杜兰特的球风汲取设计灵感，巧搭醒目 KD 标志，缔造导湿速干、非凡舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 黑
- 款式： BQ3623-010
KD Nike Dri-FIT
50% 折让
舒适便捷
KD Nike Dri-FIT T恤从凯文·杜兰特的球风汲取设计灵感，巧搭醒目 KD 标志，缔造导湿速干、非凡舒适的穿着体验。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 针织面料，柔软舒适
产品细节
- 标准贴合设计，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：59% 棉/41% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： BQ3623-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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