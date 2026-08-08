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KD "Easy Money"
男子篮球T恤
¥299
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凯文·杜兰特用精准表现强势制霸赛场，尽显冷血风范。KD "Easy Money" 男子篮球T恤出自 Nike 篮球系列，采用富有结构感的厚实棉料，巧搭印花图案，彰显强势赛场表现。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DD0778-010
KD "Easy Money"
¥299
死神气势，舍我其谁
凯文·杜兰特用精准表现强势制霸赛场，尽显冷血风范。KD "Easy Money" 男子篮球T恤出自 Nike 篮球系列，采用富有结构感的厚实棉料，巧搭印花图案，彰显强势赛场表现。
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 罗纹领口
- 印花图案
- 梭织标签
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： DD0778-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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