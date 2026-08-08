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KD "Easy Money" 男子篮球T恤 - 黑

KD "Easy Money"

男子篮球T恤

¥299

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凯文·杜兰特用精准表现强势制霸赛场，尽显冷血风范。KD "Easy Money" 男子篮球T恤出自 Nike 篮球系列，采用富有结构感的厚实棉料，巧搭印花图案，彰显强势赛场表现。


  • 显示颜色：
  • 款式： DD0778-010

KD "Easy Money"

¥299

死神气势，舍我其谁

凯文·杜兰特用精准表现强势制霸赛场，尽显冷血风范。KD "Easy Money" 男子篮球T恤出自 Nike 篮球系列，采用富有结构感的厚实棉料，巧搭印花图案，彰显强势赛场表现。

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 罗纹领口
  • 印花图案
  • 梭织标签
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DD0778-010

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