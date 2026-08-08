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KD Hyper Elite
男子篮球背心
28% 折让
售罄：
此配色当前无货
KD Hyper Elite 背心采用匠心打造，球场内外助你张扬个性风采。运用轻盈透气面料，帮助保持凉爽，巧搭灵感源自 KD 的贴片图案。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： AT3188-010
KD Hyper Elite
28% 折让
醒目比赛风格
KD Hyper Elite 背心采用匠心打造，球场内外助你张扬个性风采。运用轻盈透气面料，帮助保持凉爽，巧搭灵感源自 KD 的贴片图案。
其他细节
- Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
- 轻盈针织面料，营造柔软的穿着感受
- 整版图案的设计灵感源自 KD
产品细节
- 标准贴合设计，营造轻松休闲的穿着感受
- 领口和袖窿搭配罗纹设计
- KD 运动员标志
- 面料/罗纹拼接：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： AT3188-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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