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KD Hyper Elite 男子篮球背心 - 黑/黑/白色

KD Hyper Elite

男子篮球背心

28% 折让

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KD Hyper Elite 背心采用匠心打造，球场内外助你张扬个性风采。运用轻盈透气面料，帮助保持凉爽，巧搭灵感源自 KD 的贴片图案。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： AT3188-010

KD Hyper Elite

28% 折让

醒目比赛风格

KD Hyper Elite 背心采用匠心打造，球场内外助你张扬个性风采。运用轻盈透气面料，帮助保持凉爽，巧搭灵感源自 KD 的贴片图案。

其他细节

  • Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
  • 轻盈针织面料，营造柔软的穿着感受
  • 整版图案的设计灵感源自 KD

产品细节

  • 标准贴合设计，营造轻松休闲的穿着感受
  • 领口和袖窿搭配罗纹设计
  • KD 运动员标志
  • 面料/罗纹拼接：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： AT3188-010

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