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Nike KD Playground 8P 篮球 - 多色/速度黄/热量绿/黑

Nike KD Playground 8P

篮球

18% 折让

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Nike KD Playground 8P 篮球饰有经典图案，旨在向传奇球员致敬，同时采用耐用橡胶结构，打造出色耐用性。


  • 显示颜色： 多色/速度黄/热量绿/黑
  • 款式： BB0628-938

Nike KD Playground 8P

18% 折让

经典风采，经久耐用

Nike KD Playground 8P 篮球饰有经典图案，旨在向传奇球员致敬，同时采用耐用橡胶结构，打造出色耐用性。

其他细节

  • 缓震橡胶外层，触感柔软
  • 鹅卵石纹理有助减少尘土蓄积，塑就出众的抓球表现
  • 深切凹槽设计，实现轻松的投篮瞄准和控球表现

产品细节

  • 户外佳选
  • 面层材质：橡胶
  • 显示颜色： 多色/速度黄/热量绿/黑
  • 款式： BB0628-938

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