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Nike KD Playground 8P
篮球
18% 折让
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此配色当前无货
Nike KD Playground 8P 篮球饰有经典图案，旨在向传奇球员致敬，同时采用耐用橡胶结构，打造出色耐用性。
- 显示颜色： 多色/速度黄/热量绿/黑
- 款式： BB0628-938
Nike KD Playground 8P
18% 折让
经典风采，经久耐用
Nike KD Playground 8P 篮球饰有经典图案，旨在向传奇球员致敬，同时采用耐用橡胶结构，打造出色耐用性。
其他细节
- 缓震橡胶外层，触感柔软
- 鹅卵石纹理有助减少尘土蓄积，塑就出众的抓球表现
- 深切凹槽设计，实现轻松的投篮瞄准和控球表现
产品细节
- 户外佳选
- 面层材质：橡胶
- 显示颜色： 多色/速度黄/热量绿/黑
- 款式： BB0628-938
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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