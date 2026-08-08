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KD Trey 5 VII EP
男/女篮球鞋
38% 折让
售罄：
此配色当前无货
凯文·杜兰特钟爱的鞋款一经上脚便舒适感出众，同时具备妥帖包覆效果和出色支撑力。KD Trey 5 VII EP 男/女篮球鞋结合弹力充沛的缓震系统，具有舒适贴合感和强大支撑力，随穿随享出众迈步体验。
- 显示颜色： 黑/冷灰/荧光黄/白色
- 款式： AT1198-001
KD Trey 5 VII EP
38% 折让
KD 般的流畅自如，出色回弹
凯文·杜兰特钟爱的鞋款一经上脚便舒适感出众，同时具备妥帖包覆效果和出色支撑力。KD Trey 5 VII EP 男/女篮球鞋结合弹力充沛的缓震系统，具有舒适贴合感和强大支撑力，随穿随享出众迈步体验。
弹力缓震
柔软泡绵中底，回弹缓震。
轻盈材料
织物和合成材质鞋面，配合松软加垫鞋口，提供出众的舒适感和支撑力。
经久耐穿，强劲抓地
硬质橡胶外底，打造出众抓地力。
其他细节
加固鞋头，经久耐穿
产品细节
- 传奇 KD，非凡细节
- 显示颜色： 黑/冷灰/荧光黄/白色
- 款式： AT1198-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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