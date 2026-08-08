 
第 1 张图片，共 6 张图片
KD Trey 5 VII EP 男/女篮球鞋 - 黑/冷灰/荧光黄/白色

KD Trey 5 VII EP

男/女篮球鞋

38% 折让

售罄：

此配色当前无货

凯文·杜兰特钟爱的鞋款一经上脚便舒适感出众，同时具备妥帖包覆效果和出色支撑力。KD Trey 5 VII EP 男/女篮球鞋结合弹力充沛的缓震系统，具有舒适贴合感和强大支撑力，随穿随享出众迈步体验。


  • 显示颜色： 黑/冷灰/荧光黄/白色
  • 款式： AT1198-001

KD Trey 5 VII EP

38% 折让

KD 般的流畅自如，出色回弹

凯文·杜兰特钟爱的鞋款一经上脚便舒适感出众，同时具备妥帖包覆效果和出色支撑力。KD Trey 5 VII EP 男/女篮球鞋结合弹力充沛的缓震系统，具有舒适贴合感和强大支撑力，随穿随享出众迈步体验。

弹力缓震

柔软泡绵中底，回弹缓震。

轻盈材料

织物和合成材质鞋面，配合松软加垫鞋口，提供出众的舒适感和支撑力。

经久耐穿，强劲抓地

硬质橡胶外底，打造出众抓地力。

其他细节

加固鞋头，经久耐穿

产品细节

  • 传奇 KD，非凡细节
  • 显示颜色： 黑/冷灰/荧光黄/白色
  • 款式： AT1198-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。