凯文·杜兰特钟爱的鞋款一经上脚便舒适感出众，同时具备妥帖包覆效果和出色支撑力。KD Trey 5 VII EP 男/女篮球鞋结合弹力充沛的缓震系统，具有舒适贴合感和强大支撑力，随穿随享出众迈步体验。

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