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KD Trey 5 VIII EP 男/女篮球鞋 - 黑/梦幻绿/赛车蓝/清透色

KD Trey 5 VIII EP

男/女篮球鞋

¥699

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凯文·杜兰特在比赛中都会全力以赴，需要一双出色的篮球鞋与他并肩作战。KD Trey 5 VIII EP 男/女篮球鞋搭载支撑力出众且回弹响应的中底，结合多向抓地力，助力驰骋室内外球场。层叠鞋面，质地轻盈，在脚踝周围营造稳固贴合感。


  • 显示颜色： 黑/梦幻绿/赛车蓝/清透色
  • 款式： CK2089-004

KD Trey 5 VIII EP

¥699

助力 KD

凯文·杜兰特在比赛中都会全力以赴，需要一双出色的篮球鞋与他并肩作战。KD Trey 5 VIII EP 男/女篮球鞋搭载支撑力出众且回弹响应的中底，结合多向抓地力，助力驰骋室内外球场。层叠鞋面，质地轻盈，在脚踝周围营造稳固贴合感。

出众回弹，玩转赛场

双密度中底采用柔软回弹的 Nike Renew 泡绵，结合强化泡绵包裹，营造舒适稳定的平衡体验。

脚踝支撑

中高帮鞋口匠心设计，搭配泡绵包裹，赋予脚踝舒适感和支撑力。

掌控球场

橡胶外底搭配波浪纹底纹，为比赛的迅速停止和启动提供非凡的多向抓地力。融入匠心 KD 标志。

产品细节

  • 前足采用符合工程设计的材料
  • 加垫透气鞋舌搭配泡绵细节
  • 耐穿橡胶外底，实现驾驭室内外球场的抓地表现
  • 显示颜色： 黑/梦幻绿/赛车蓝/清透色
  • 款式： CK2089-004

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