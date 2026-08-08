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KD Trey 5 VIII EP
男/女篮球鞋
¥699
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此配色当前无货
凯文·杜兰特在比赛中都会全力以赴，需要一双出色的篮球鞋与他并肩作战。KD Trey 5 VIII EP 男/女篮球鞋搭载支撑力出众且回弹响应的中底，结合多向抓地力，助力驰骋室内外球场。层叠鞋面，质地轻盈，在脚踝周围营造稳固贴合感。
- 显示颜色： 黑/梦幻绿/赛车蓝/清透色
- 款式： CK2089-004
KD Trey 5 VIII EP
¥699
助力 KD
凯文·杜兰特在比赛中都会全力以赴，需要一双出色的篮球鞋与他并肩作战。KD Trey 5 VIII EP 男/女篮球鞋搭载支撑力出众且回弹响应的中底，结合多向抓地力，助力驰骋室内外球场。层叠鞋面，质地轻盈，在脚踝周围营造稳固贴合感。
出众回弹，玩转赛场
双密度中底采用柔软回弹的 Nike Renew 泡绵，结合强化泡绵包裹，营造舒适稳定的平衡体验。
脚踝支撑
中高帮鞋口匠心设计，搭配泡绵包裹，赋予脚踝舒适感和支撑力。
掌控球场
橡胶外底搭配波浪纹底纹，为比赛的迅速停止和启动提供非凡的多向抓地力。融入匠心 KD 标志。
产品细节
- 前足采用符合工程设计的材料
- 加垫透气鞋舌搭配泡绵细节
- 耐穿橡胶外底，实现驾驭室内外球场的抓地表现
- 显示颜色： 黑/梦幻绿/赛车蓝/清透色
- 款式： CK2089-004
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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