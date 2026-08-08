凯文·杜兰特在比赛中都会全力以赴，需要一双出色的篮球鞋与他并肩作战。KD Trey 5 VIII EP 男/女篮球鞋搭载支撑力出众且回弹响应的中底，结合多向抓地力，助力驰骋室内外球场。层叠鞋面，质地轻盈，在脚踝周围营造稳固贴合感。

橡胶外底搭配波浪纹底纹，为比赛的迅速停止和启动提供非凡的多向抓地力。融入匠心 KD 标志。

凯文·杜兰特在比赛中都会全力以赴，需要一双出色的篮球鞋与他并肩作战。KD Trey 5 VIII EP 男/女篮球鞋搭载支撑力出众且回弹响应的中底，结合多向抓地力，助力驰骋室内外球场。层叠鞋面，质地轻盈，在脚踝周围营造稳固贴合感。

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