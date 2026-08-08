早在蒙特罗斯基督教学校时期，杜兰特就是一块“金字招牌”。标志性的犹豫步干拔、压低重心的变向突破、修长臂展伴随的滞空出手，这一切，都在身披野马队 3 号球衣、征战马里兰州高中篮球赛场的岁月中不断打磨而成。这款特别版 KD x NOCTA 杜兰特男子短袖T恤致敬“暗黑死神”身穿绿白球衣的时光，以及他“轻松取分”的传奇名号。

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