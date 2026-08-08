KD15 EP

¥1,299

凯文·杜兰特在多场大型比赛中力挽狂澜。在惊险时刻，他会分秒必争，取得关键性胜利。KD15 EP 男子篮球鞋采用匠心设计，助力畅动。该鞋款轻盈非凡，在关键时刻令你畅享舒适回弹体验。匠心设计助你如凯文·杜兰特一般顺畅迈步，从容完成急停跳投；柔软缓震配置，助你轻松实现左右手交叉运球过人；同时提供出众包覆，在球队需要的关键时刻助你自信控场。该版本搭配耐穿橡胶外底，专为户外球场打造。

柔软非凡，回弹响应 搭载全掌型 Zoom Air 缓震配置，赋予全足出众回弹力。全掌型泡绵提供柔软舒适感受和出色能量回馈，缔造出众性能。组合设计塑就柔软非凡、出众回弹的迈步感受，带来舒适足底体验。 简约轻盈 该鞋款未沿袭 KD14 的固定带设计，而是增设中足包覆系统，在收紧鞋带时赋予双足紧密包覆感受。轻盈结构包覆双足，与缓震系统出色结合。 纵身一跃，助力迎战 鞋面搭配网眼布，质感轻盈，穿着舒适。舒适设计，透气贴合，助你保持凉爽。关键区域采用加厚设计，可应对小幅度滑动，帮助双足保持稳固，让你心无旁骛投入比赛，纵横球场。

其他细节 鞋底凹槽和凸纹设计，提供多向抓地力和贴地感

足弓下方采用支撑设计，帮助稳固鞋身

后跟采用匠心打造，有助锁定跟腱，为其提供有力支撑