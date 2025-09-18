KD17 EP
杜兰特男子实战篮球鞋
32% 折让
售罄：
此配色当前无货
凯文·杜兰特在篮球史上的地位早已毋庸置疑，但唯有在场上不断精进球技，他那颗热爱篮球的心才能得到满足。无论是健身达人，还是坚持再战的选手，KD17 EP 杜兰特男子篮球鞋皆可助你全力以赴，成就不凡。前足搭载 Air Zoom 缓震配置，缔造出众起步表现；结合后跟 Nike Air 缓震配置，助你在关键时刻纵横球场，灵活防守，轻松扭转赛事。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。
- 显示颜色： 黑/绿古色/夜森林绿/亮深红
- 款式： FJ9488-002
KD17 EP
32% 折让
凯文·杜兰特在篮球史上的地位早已毋庸置疑，但唯有在场上不断精进球技，他那颗热爱篮球的心才能得到满足。无论是健身达人，还是坚持再战的选手，KD17 EP 杜兰特男子篮球鞋皆可助你全力以赴，成就不凡。前足搭载 Air Zoom 缓震配置，缔造出众起步表现；结合后跟 Nike Air 缓震配置，助你在关键时刻纵横球场，灵活防守，轻松扭转赛事。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。
疾速舒适
前足搭载 Air Zoom 缓震配置，塑就非凡迅疾体验，助力快速发起进攻或突破防守。在比赛进入白热化之际，成就出色表现。弹性泡绵设计，让你在比赛中保持清爽。
缓震支撑
后跟搭载 Nike Air 缓震配置，塑就弹力充沛的迈步体验。两侧融入结实塑料设计，带来出众支撑力。
疾速切入
外底搭配波浪状纹路设计，助力多向弯曲和倾斜，提供强劲抓地力。
稳定脚感，掌控赛场
足弓下方采用支撑设计，带来出众稳定性。
产品细节
- 显示颜色： 黑/绿古色/夜森林绿/亮深红
- 款式： FJ9488-002
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。
该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
- 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。