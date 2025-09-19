Kevin Durant
Dri-FIT 杜兰特男子速干短袖篮球上衣
31% 折让
Kevin Durant Dri-FIT 杜兰特男子速干短袖篮球上衣的设计灵感源自凯文·杜兰特无所不能的球风，轻盈舒适，球场内外皆宜。 打孔梭织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽，轻松应对挑战。
- 显示颜色： 狼灰/尘光子色
- 款式： HJ4214-012
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 打孔梭织面料，营造轻盈透气的穿着感受
产品细节
- 罗纹衣领
- 耐克双勾标志图案
- 领口拉链开襟设计
- “KD”梭织标签
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
