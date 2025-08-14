Nike Kiger 10 男子越野跑步鞋，是轻盈越野跑鞋的匠心之作。简约轻盈设计结合稳固抓地外底，助你在崎岖小径迅捷畅跑。

Vibram 外底采用 Vibram Megagrip 制成，巧搭凸起纹路，铸就可驾驭复杂地形的强劲抓地力。外底的前足和后跟等高磨损区域融入橡胶贴片，打造出色抓地力，同时有助减轻鞋身重量。

