Nike Kiger 10
男子越野跑步鞋
21% 折让
Nike Kiger 10 男子越野跑步鞋，是轻盈越野跑鞋的匠心之作。简约轻盈设计结合稳固抓地外底，助你在崎岖小径迅捷畅跑。
- 显示颜色： 苍野灰/黑/铁灰/山峰白
- 款式： IB7668-001
强劲抓地
Vibram 外底采用 Vibram Megagrip 制成，巧搭凸起纹路，铸就可驾驭复杂地形的强劲抓地力。外底的前足和后跟等高磨损区域融入橡胶贴片，打造出色抓地力，同时有助减轻鞋身重量。
缓震迈步
泡绵中底结合足底轻盈设计，铸就出众缓震性能。
出众耐穿
前足采用耐穿覆面设计，打造结实支撑层，有助减少岩石和碎屑进入。
柔软鞋口
鞋口材料柔软优质，后跟设计帮助稳固双足。
产品细节
- 随附收纳鞋袋
- 单鞋重量：约 276.5 克（男码 44 码）
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 苍野灰/黑/铁灰/山峰白
- 款式： IB7668-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
