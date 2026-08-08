Nike Kiger 8 女子越野跑步鞋采用匠心设计，轻盈贴合。设计精简无赘饰，营造锁定贴合脚感。匠心设计帮助稳固双足，助你在崎岖地面敏捷自如，稳稳直立。缓震配置柔软非凡，结合出众回弹脚感，塑就富有弹力的迈步体验。系上鞋带，整装上路，穿越泥泞，攻克野径。

后跟多向抓地凸起纹路采用耐固橡胶材质，为上下坡带来出色抓地力。

后跟设计有助锁定双足，带来稳固脚感和自如运动体验，‏助你以敏捷步伐征服崎岖山路。

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