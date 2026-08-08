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Nike Kiger 8 女子越野跑步鞋 - 丝绒棕/亮深红/赭黄/瓷釉绿

Nike Kiger 8

女子越野跑步鞋

¥899

售罄：

此配色当前无货

Nike Kiger 8 女子越野跑步鞋采用匠心设计，轻盈贴合。设计精简无赘饰，营造锁定贴合脚感。匠心设计帮助稳固双足，助你在崎岖地面敏捷自如，稳稳直立。缓震配置柔软非凡，结合出众回弹脚感，塑就富有弹力的迈步体验。系上鞋带，整装上路，穿越泥泞，攻克野径。


  • 显示颜色： 丝绒棕/亮深红/赭黄/瓷釉绿
  • 款式： DH0654-200

Nike Kiger 8

¥899

Nike Kiger 8 女子越野跑步鞋采用匠心设计，轻盈贴合。设计精简无赘饰，营造锁定贴合脚感。匠心设计帮助稳固双足，助你在崎岖地面敏捷自如，稳稳直立。缓震配置柔软非凡，结合出众回弹脚感，塑就富有弹力的迈步体验。系上鞋带，整装上路，穿越泥泞，攻克野径。

应对尘土，舒适透气

鞋面采用网眼设计，轻盈透气，凉爽稳固。内衬设计，有效应对碎屑进入鞋内。

锁定贴合，即刻出发

后跟设计有助锁定双足，带来稳固脚感和自如运动体验，‏助你以敏捷步伐征服崎岖山路。

抓地底纹

后跟多向抓地凸起纹路采用耐固橡胶材质，为上下坡带来出色抓地力。

平稳回弹

Nike React 技术采用轻盈耐穿泡绵打造，铸就出众回弹的迈步体验。前足 Zoom Air 缓震配置缔造出众回弹效果，提供能量回馈，助力小径下坡跑。

其他细节

  • 鞋头添加覆面，铸就出色耐穿性
  • 加衬鞋舌，有助于缓解耐力跑中的足部压力

产品细节

  • 显示颜色： 丝绒棕/亮深红/赭黄/瓷釉绿
  • 款式： DH0654-200

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