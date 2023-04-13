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      Nike Kiger 8

      女子越野跑步鞋

      ¥899

      迷幻橙/泡沫薄荷绿/矿物岩板蓝/黑
      丝绒棕/亮深红/赭黄/瓷釉绿

      Nike Kiger 8 女子越野跑步鞋采用匠心设计，轻盈贴合。 设计精简无赘饰，营造锁定贴合脚感。 匠心设计帮助稳固双足，助你在崎岖地面敏捷自如，稳稳直立。 缓震配置柔软非凡，结合出众回弹脚感，塑就富有弹力的迈步体验。 系上鞋带，整装上路，穿越泥泞，攻克野径。

      • 显示颜色： 迷幻橙/泡沫薄荷绿/矿物岩板蓝/黑
      • 款式： DH0654-801

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