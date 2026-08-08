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Nike Kiger 8
女子越野跑步鞋
¥899
售罄：
此配色当前无货
Nike Kiger 8 女子越野跑步鞋采用匠心设计，轻盈贴合。设计精简无赘饰，营造锁定贴合脚感。匠心设计帮助稳固双足，助你在崎岖地面敏捷自如，稳稳直立。缓震配置柔软非凡，结合出众回弹脚感，塑就富有弹力的迈步体验。系上鞋带，整装上路，穿越泥泞，攻克野径。
- 显示颜色： 丝绒棕/亮深红/赭黄/瓷釉绿
- 款式： DH0654-200
Nike Kiger 8
¥899
Nike Kiger 8 女子越野跑步鞋采用匠心设计，轻盈贴合。设计精简无赘饰，营造锁定贴合脚感。匠心设计帮助稳固双足，助你在崎岖地面敏捷自如，稳稳直立。缓震配置柔软非凡，结合出众回弹脚感，塑就富有弹力的迈步体验。系上鞋带，整装上路，穿越泥泞，攻克野径。
应对尘土，舒适透气
鞋面采用网眼设计，轻盈透气，凉爽稳固。内衬设计，有效应对碎屑进入鞋内。
锁定贴合，即刻出发
后跟设计有助锁定双足，带来稳固脚感和自如运动体验，助你以敏捷步伐征服崎岖山路。
抓地底纹
后跟多向抓地凸起纹路采用耐固橡胶材质，为上下坡带来出色抓地力。
平稳回弹
Nike React 技术采用轻盈耐穿泡绵打造，铸就出众回弹的迈步体验。前足 Zoom Air 缓震配置缔造出众回弹效果，提供能量回馈，助力小径下坡跑。
其他细节
- 鞋头添加覆面，铸就出色耐穿性
- 加衬鞋舌，有助于缓解耐力跑中的足部压力
产品细节
- 显示颜色： 丝绒棕/亮深红/赭黄/瓷釉绿
- 款式： DH0654-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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