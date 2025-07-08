Nike Killshot 2
大童薄底运动鞋
35% 折让
Nike Killshot 2 大童薄底运动鞋从元年款网球鞋中汲取灵感，采用柔软翻毛皮和顺滑皮革耐克勾标志，塑就出众外观。橡胶外底，舒适耐穿，增添复古风范。
- 显示颜色： 体育场绿/尘光子色/金属色/帆白
- 款式： IF1614-300
Nike Killshot 2
35% 折让
Nike Killshot 2 大童薄底运动鞋从元年款网球鞋中汲取灵感，采用柔软翻毛皮和顺滑皮革耐克勾标志，塑就出众外观。橡胶外底，舒适耐穿，增添复古风范。
其它细节
- 天然皮革鞋面，塑就柔软质感
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
- 橡胶外底，增添复古魅力，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 泡绵鞋垫
- 显示颜色： 体育场绿/尘光子色/金属色/帆白
- 款式： IF1614-300
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
32: 鞋内长 21.3
33: 鞋内长 21.4
33.5: 鞋内长 22.2
34: 鞋内长 22.7
35: 鞋内长 23.1
35.5: 鞋内长 23.7
36: 鞋内长 24
36.5: 鞋内长 24.4
37.5: 鞋内长 24.8
38: 鞋内长 25
38.5: 鞋内长 25.7
39: 鞋内长 25.9
40: 鞋内长 26.2
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
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价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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