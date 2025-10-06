 
Nike Killshot 2 大童薄底运动鞋 - 山峰白/浅银灰/中柔粉

Nike Killshot 2 大童薄底运动鞋从元年款网球鞋中汲取灵感，采用柔软翻毛皮和顺滑皮革，塑就出众外观。 橡胶外底，舒适耐穿，增添复古风范。


  • 显示颜色： 山峰白/浅银灰/中柔粉
  • 款式： IF0500-104

其他细节

  • 天然皮革鞋面，塑就柔软质感
  • 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
  • 橡胶外底，增添复古魅力，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 泡绵鞋垫
尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    32: 鞋内长 21

    33: 鞋内长 21.2

    33.5: 鞋内长 21.8

    34: 鞋内长 22.2

    35: 鞋内长 22.6

    35.5: 鞋内长 23

    36: 鞋内长 23.2

    36.5: 鞋内长 23.6

    37.5: 鞋内长 24.2

    38: 鞋内长 24.6

    38.5: 鞋内长 25.2

    39: 鞋内长 25.4

    40: 鞋内长 25.6

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

