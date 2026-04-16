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Nike Killshot 2
女子薄底运动鞋
13% 折让
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此配色当前无货
Nike Killshot 2 女子薄底运动鞋从 Nike 元年款网球鞋中汲取灵感，采用新颖配色，结合柔软翻毛皮和顺滑皮革，塑就出众外观。橡胶外底为鞋款增添点睛之笔，让你尽显出众魅力。
- 显示颜色： 星尘红/帆白/暗队红/帆白
- 款式： IF1745-600
Nike Killshot 2
13% 折让
Nike Killshot 2 女子薄底运动鞋从 Nike 元年款网球鞋中汲取灵感，采用新颖配色，结合柔软翻毛皮和顺滑皮革，塑就出众外观。橡胶外底为鞋款增添点睛之笔，让你尽显出众魅力。
其他细节
- 皮革鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
- 橡胶外底，塑就非凡抓地力和复古外观
产品细节
- 显示颜色： 星尘红/帆白/暗队红/帆白
- 款式： IF1745-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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