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Nike Killshot 2 Leather 男子薄底运动鞋 - 帆白/橡皮浅褐/安全橙/团队金

Nike Killshot 2 Leather

男子薄底运动鞋

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Nike Killshot 2 Leather 男子薄底运动鞋从元年款低帮网球鞋中汲取灵感，采用优质皮革鞋面，为复古外观注入新颖格调。更有锦上添花的天然橡胶外底，尽显出众魅力。


  • 显示颜色： 帆白/橡皮浅褐/安全橙/团队金
  • 款式： HM3730-179

Nike Killshot 2 Leather

26% 折让

Nike Killshot 2 Leather 男子薄底运动鞋从元年款低帮网球鞋中汲取灵感，采用优质皮革鞋面，为复古外观注入新颖格调。更有锦上添花的天然橡胶外底，尽显出众魅力。

产品细节

  • 柔软皮革鞋面，增添复古韵味
  • 天然橡胶外底，增添复古魅力，铸就非凡抓地力
  • 显示颜色： 帆白/橡皮浅褐/安全橙/团队金
  • 款式： HM3730-179

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