Nike Killshot 2 Leather
男子薄底运动鞋
26% 折让
Nike Killshot 2 Leather 男子薄底运动鞋从元年款网球鞋汲取设计灵感，采用柔软皮革焕新演绎经典设计，塑就新颖外观。从柔软翻毛皮到略带光泽的顺滑皮革，彰显休息风范和时尚气息。天然橡胶外底为鞋款增添点睛之笔，让你尽显出众魅力。
- 显示颜色： 白色/浅银/橡皮暗褐/黑
- 款式： HF1054-100
Nike Killshot 2 Leather
26% 折让
Nike Killshot 2 Leather 男子薄底运动鞋从元年款网球鞋汲取设计灵感，采用柔软皮革焕新演绎经典设计，塑就新颖外观。从柔软翻毛皮到略带光泽的顺滑皮革，彰显休息风范和时尚气息。天然橡胶外底为鞋款增添点睛之笔，让你尽显出众魅力。
其他细节
- 皮革鞋面搭配翻毛皮装饰，柔软耐穿，增添复古韵味
- 天然橡胶外底，增添复古魅力，铸就非凡抓地力
产品细节
- 显示颜色： 白色/浅银/橡皮暗褐/黑
- 款式： HF1054-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。