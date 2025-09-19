Nike Killshot 2 Leather 男子薄底运动鞋从元年款网球鞋汲取设计灵感，采用柔软皮革焕新演绎经典设计，塑就新颖外观。从柔软翻毛皮到略带光泽的顺滑皮革，彰显休息风范和时尚气息。天然橡胶外底为鞋款增添点睛之笔，让你尽显出众魅力。

