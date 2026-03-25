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Nike Killshot 2 Premium
男子薄底运动鞋
¥799
Nike Killshot 2 Premium 男子薄底运动鞋从元年款低帮网球鞋汲取灵感，采用光泽感合成材质和可拆卸翻折鞋舌挡片，为复古外观注入新颖格调。橡胶外底缔造出众抓地力，彰显运动鞋风范。
- 显示颜色： 黑/帆白/巴洛克棕/黑
- 款式： HQ3489-010
Nike Killshot 2 Premium
¥799
Nike Killshot 2 Premium 男子薄底运动鞋从元年款低帮网球鞋汲取灵感，采用光泽感合成材质和可拆卸翻折鞋舌挡片，为复古外观注入新颖格调。橡胶外底缔造出众抓地力，彰显运动鞋风范。
其他细节
- 左脚后跟刺绣 “72” 图案标志结合天然橡胶外底，塑就复古外观
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
产品细节
- 显示颜色： 黑/帆白/巴洛克棕/黑
- 款式： HQ3489-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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