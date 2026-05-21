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Kobe Nike 全明星科比女子篮球夹克 - 黑/黑

Kobe

Nike 全明星科比女子篮球夹克

¥1,649

每当科比·布莱恩特踏上季中最大的篮球舞台时，无论身穿 8 号还是 24 号球衣，他都会上演一场精彩的表演。娱乐？激励他人？当然，但科比想要的是比赛，而且要赢得比赛。Kobe Nike 全明星科比女子篮球夹克致敬他在星光熠熠的职业生涯中所穿的两个号码。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IR0733-010

Kobe

¥1,649

每当科比·布莱恩特踏上季中最大的篮球舞台时，无论身穿 8 号还是 24 号球衣，他都会上演一场精彩的表演。娱乐？激励他人？当然，但科比想要的是比赛，而且要赢得比赛。Kobe Nike 全明星科比女子篮球夹克致敬他在星光熠熠的职业生涯中所穿的两个号码。

产品细节

  • 后领内里挂环设计
  • 面料：100% 聚酯纤维。里料：100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IR0733-010

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