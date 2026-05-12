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Kobe 全明星科比男子篮球短裤 - 黑/黑

Kobe

全明星科比男子篮球短裤

10% 折让

每当科比·布莱恩特踏上季中最大的篮球舞台时，他都会上演一场精彩的表演。娱乐？激励他人？当然，但科比想要的是比赛，而且要赢得比赛。Kobe 全明星科比男子篮球短裤采用优质提花梭织面料，旨在致敬他的个人成就，以及他为球队赢得的冠军。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IH2465-010

Kobe

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每当科比·布莱恩特踏上季中最大的篮球舞台时，他都会上演一场精彩的表演。娱乐？激励他人？当然，但科比想要的是比赛，而且要赢得比赛。Kobe 全明星科比男子篮球短裤采用优质提花梭织面料，旨在致敬他的个人成就，以及他为球队赢得的冠军。

产品细节

  • 梭织面料搭配网眼布里料
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IH2465-010

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