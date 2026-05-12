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Kobe
全明星科比男子篮球短裤
10% 折让
每当科比·布莱恩特踏上季中最大的篮球舞台时，他都会上演一场精彩的表演。娱乐？激励他人？当然，但科比想要的是比赛，而且要赢得比赛。Kobe 全明星科比男子篮球短裤采用优质提花梭织面料，旨在致敬他的个人成就，以及他为球队赢得的冠军。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IH2465-010
Kobe
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产品细节
- 梭织面料搭配网眼布里料
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IH2465-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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