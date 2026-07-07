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Kobe
科比大童速干背心
8、24，看似普通的数字里，却蕴含着信仰般的精神符号，与世界各地的篮球迷产生深刻共鸣。它是“球衣日”里你争着穿上的球衣号码，是你存进手机、日夜奔赴的梦想目标。穿上这款 Kobe 科比大童速干背心，向所有瞬间唤起曼巴传奇的数字表达你的热爱。
- 显示颜色： 黑/金属色
- 款式： IF5013-010
Kobe
8、24，看似普通的数字里，却蕴含着信仰般的精神符号，与世界各地的篮球迷产生深刻共鸣。它是“球衣日”里你争着穿上的球衣号码，是你存进手机、日夜奔赴的梦想目标。穿上这款 Kobe 科比大童速干背心，向所有瞬间唤起曼巴传奇的数字表达你的热爱。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/金属色
- 款式： IF5013-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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