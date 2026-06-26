8、24，看似普通的数字里，却蕴含着信仰般的精神符号，与世界各地的篮球迷产生深刻共鸣。它是“球衣日”里你争着穿上的球衣号码，是你存进手机、日夜奔赴的梦想目标。穿上这款 Kobe 科比大童速干背心，向所有瞬间唤起曼巴传奇的数字表达你的热爱。

显示颜色： 黑/金属色

款式： IF5013-010