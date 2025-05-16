 

Kobe

科比大童（女孩）速干篮球裤裙

¥349
白色/白色/黑
黑/黑/白色
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穿上 Kobe 科比大童（女孩）速干篮球裤裙，凭实力与型格碾压制胜。该裤裙搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，内层采用弹性针织短裤，外层则为褶裥网眼布，焕新演绎人气造型，成就赛场利器。


  • 显示颜色： 白色/白色/黑
  • 款式： IB0005-100

Kobe

¥349

穿上 Kobe 科比大童（女孩）速干篮球裤裙，凭实力与型格碾压制胜。该裤裙搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，内层采用弹性针织短裤，外层则为褶裥网眼布，焕新演绎人气造型，成就赛场利器。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 内置单面针织短裤柔软且富有弹性，提供出色包覆效果
  • 外层褶裥设计焕新演绎经典网眼布，缔造出众外观
  • 弹力腰部，舒适贴合

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。腰头部分：73% 聚酯纤维/14% 氨纶/13% 锦纶。紧身裤：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
  • 刺绣标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/白色/黑
  • 款式： IB0005-100

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