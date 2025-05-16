Kobe
科比大童（女孩）速干篮球裤裙
¥349
穿上 Kobe 科比大童（女孩）速干篮球裤裙，凭实力与型格碾压制胜。该裤裙搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，内层采用弹性针织短裤，外层则为褶裥网眼布，焕新演绎人气造型，成就赛场利器。
- 显示颜色： 白色/白色/黑
- 款式： IB0005-100
Kobe
¥349
穿上 Kobe 科比大童（女孩）速干篮球裤裙，凭实力与型格碾压制胜。该裤裙搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，内层采用弹性针织短裤，外层则为褶裥网眼布，焕新演绎人气造型，成就赛场利器。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 内置单面针织短裤柔软且富有弹性，提供出色包覆效果
- 外层褶裥设计焕新演绎经典网眼布，缔造出众外观
- 弹力腰部，舒适贴合
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。腰头部分：73% 聚酯纤维/14% 氨纶/13% 锦纶。紧身裤：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 刺绣标志
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/白色/黑
- 款式： IB0005-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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