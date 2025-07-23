Kobe
科比大童（女孩）速干褶裥连衣裙
Kobe 科比大童（女孩）速干褶裥连衣裙采用细褶裥设计，焕新演绎球场装备所用的经典网眼布，增加活动空间，缔造出众有型的运动风单品。搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助保持干爽和专注，成就潮搭利器。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IB0019-010
Kobe
Kobe 科比大童（女孩）速干褶裥连衣裙采用细褶裥设计，焕新演绎球场装备所用的经典网眼布，增加活动空间，缔造出众有型的运动风单品。搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助保持干爽和专注，成就潮搭利器。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 领口和袖窿融入罗纹设计，塑就自如运动体验
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 两侧饰有篮球风格镶边
- 胸前绣有科比“剑鞘”标志
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IB0019-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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