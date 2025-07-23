 
Kobe 科比大童（女孩）速干褶裥连衣裙 - 黑/白色

Kobe

科比大童（女孩）速干褶裥连衣裙

黑/白色
帆白/黑

Kobe 科比大童（女孩）速干褶裥连衣裙采用细褶裥设计，焕新演绎球场装备所用的经典网眼布，增加活动空间，缔造出众有型的运动风单品。搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助保持干爽和专注，成就潮搭利器。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IB0019-010

Kobe

Kobe 科比大童（女孩）速干褶裥连衣裙采用细褶裥设计，焕新演绎球场装备所用的经典网眼布，增加活动空间，缔造出众有型的运动风单品。搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助保持干爽和专注，成就潮搭利器。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 领口和袖窿融入罗纹设计，塑就自如运动体验

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 两侧饰有篮球风格镶边
  • 胸前绣有科比“剑鞘”标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IB0019-010

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