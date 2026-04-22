8、24、81。科比将看似普通的数字转化为强大的精神符号，与世界各地的篮球迷产生深刻共鸣。它是“球衣日”里你争着穿上的数字，是你存进手机、日夜奔赴的梦想目标。穿上这款 Kobe Nike 科比男子速干篮球背心，向所有瞬间唤起曼巴传奇的数字表达你的热爱。

显示颜色： 黑/金属色

款式： IF4978-010