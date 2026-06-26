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Kobe 科比男子速干运动无袖上衣 - 黑/金属色

Kobe

科比男子速干运动无袖上衣

¥699
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8、24，看似普通的数字里，却蕴含着信仰般的精神符号，与世界各地的篮球迷产生深刻共鸣。它是“球衣日”里你争着穿上的球衣号码，是你存进手机、日夜奔赴的梦想目标。穿上这款 Kobe 科比男子速干运动无袖上衣，向所有瞬间唤起曼巴传奇的数字表达你的热爱。


  • 显示颜色： 黑/金属色
  • 款式： IF4978-010

Kobe

¥699

8、24，看似普通的数字里，却蕴含着信仰般的精神符号，与世界各地的篮球迷产生深刻共鸣。它是“球衣日”里你争着穿上的球衣号码，是你存进手机、日夜奔赴的梦想目标。穿上这款 Kobe 科比男子速干运动无袖上衣，向所有瞬间唤起曼巴传奇的数字表达你的热爱。

产品细节

  • 面料/里料拼接：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
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  • 显示颜色： 黑/金属色
  • 款式： IF4978-010

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