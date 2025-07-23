穿上 Kobe Nike 科比系列大童（女孩）速干篮球背心，凭实力和型格碾压制胜。 该背心下部采用细密褶裥设计，焕新演绎球场装备所用的经典网眼布，呈现出众的外观和质感。 搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，成就潮搭利器，助你保持干爽，畅享心无旁骛的运动体验。

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