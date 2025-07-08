Kobe
Nike 科比系列男子速干褶裥短袖篮球上衣
11% 折让
Kobe Nike 科比系列男子速干褶裥短袖篮球上衣采用网眼布面料，设计灵感源自科比，彰显曼巴精神。 该上衣透气性出众，结合正面按扣开襟设计，助你在比赛关键时刻保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IB0021-010
Kobe
11% 折让
Kobe Nike 科比系列男子速干褶裥短袖篮球上衣采用网眼布面料，设计灵感源自科比，彰显曼巴精神。 该上衣透气性出众，结合正面按扣开襟设计，助你在比赛关键时刻保持干爽舒适。
其他细节
- 褶裥网眼布面料，增添层次感，并随身体动作展现流畅的动态美
- 正面按扣设计，令上衣易于脱下
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IB0021-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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