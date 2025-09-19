Kobe
Nike 科比系列男子速干褶裥篮球短裤
10% 折让
穿上 Kobe Nike 科比系列男子速干褶裥篮球短裤，彰显曼巴精神。透气网眼布结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽舒适，从容应对关键时刻。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV9989-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 褶裥网眼布面料，增添层次感，并随身体动作展现流畅的动态美
- 拉链口袋，便于安全收纳随身物品
产品细节
- 刺绣科比“剑鞘”标志
- 弹性腰部搭配抽绳
- 腰部背面饰有运动员标签
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
