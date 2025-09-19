 
Kobe Nike 科比系列男子速干褶裥篮球短裤 - 黑/白色

Nike 科比系列男子速干褶裥篮球短裤

黑/白色
白色/黑

穿上 Kobe Nike 科比系列男子速干褶裥篮球短裤，彰显曼巴精神。透气网眼布结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽舒适，从容应对关键时刻。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HV9989-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 褶裥网眼布面料，增添层次感，并随身体动作展现流畅的动态美
  • 拉链口袋，便于安全收纳随身物品

产品细节

  • 刺绣科比“剑鞘”标志
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 腰部背面饰有运动员标签
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
尺寸与尺码

