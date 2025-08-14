Kobe
Nike 科比系列 Dri-FIT 男子速干双面穿篮球短裤
10% 折让
售罄：
此配色当前无货
灵感源自传奇， 专为球员打造。 Kobe Nike 科比系列 Dri-FIT 男子速干双面穿篮球短裤采用透气网眼布结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽，如科比·布莱恩特般无惧重压。
- 显示颜色： 黑/荧光黄
- 款式： HJ4210-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 双层网眼布设计，透气耐穿
产品细节
- 其中一面后腰设有运动员标签
- 侧边口袋设计
- 弹性腰部搭配抽绳
- 外层面料/内层面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/荧光黄
- 款式： HJ4210-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
