Kobe 11 在科比职业生涯的最后一个赛季面世，凝练了他标志性的精髓：高性能、轻盈、精致。Kobe XI Elite Protro 科比男/女篮球鞋沿袭了这些特质，并以真正的曼巴之姿再攀新高。该鞋款采用了著名的 Flyknit 飞织鞋面，结合皮革与织物，在保持轻盈的同时，缔造出众强韧度。ReactX 嵌入式中底结合后跟 Air Zoom 缓震配置，提供灵活回弹体验。外底采用匠心抓地纹路，延续科比系列一贯专注于焕新球场抓地力的设计理念。

显示颜色： 黑/黑

款式： IM4260-001