2007 年推出的 Kobe 3 经过焕新打造，在 Kobe 3 Low Protro 科比大童篮球鞋中融入了你所期待的现代科技。鞋面网格状拼接设计独具特色，提供有力支撑；后跟搭载 Air 缓震配置，让你在比赛中能享受出色回弹。这款鞋专为对篮球充满热爱、秉承曼巴精神的人而打造。

显示颜色： 白色/黑/金属色

款式： IQ5341-100