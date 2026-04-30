首款 Kobe 3 于 2007 年推出，以其精致的网格风格鞋面和高帮设计而闻名。这款焕新打造的 Kobe 3 Low Protro 科比男/女篮球鞋致敬元年经典，同时为科比的第三代签名球鞋注入现代科技，例如鞋舌衬垫设计和鞋面网眼布细节，带来出众的舒适度和透气性。该鞋款出众回弹，采用全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置结合轻盈的 Cushlon 泡棉。外底抓地底纹经过改良设计，打造出众抓地力。

显示颜色： 白色/黑/金属色

款式： IQ3916-100