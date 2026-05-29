中国高中篮球联赛是中国重要的篮球赛事之一。这款 Kobe 3 Low Protro "CHBL" 耐高篮球系列科比男/女篮球鞋采用浅绿色调，旨在向这项比赛致敬，象征着中国高中篮球联赛球员所体现的忠诚和高尚品质。该鞋款采用了适应当今比赛需求的匠心技术，有助提升贴地感和轻盈度。

显示颜色： 帆白/伊格鲁蓝/金属色

款式： IX2017-100