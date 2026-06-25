Kobe IV 科比大童篮球鞋采用经典低帮设计，结合耐穿皮革和回弹出众的 Air Zoom 缓震配置，缔造出色包覆性、稳定性和回弹效果。白色可刮擦鞋面设计，随着球场上的不断穿着，鞋面下的隐藏色彩将逐渐显现。

Kobe IV 科比大童篮球鞋采用经典低帮设计，结合耐穿皮革和回弹出众的 Air Zoom 缓震配置，缔造出色包覆性、稳定性和回弹效果。白色可刮擦鞋面设计，随着球场上的不断穿着，鞋面下的隐藏色彩将逐渐显现。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。