Kobe 4 Protro

Nike 科比系列男/女实战篮球鞋

¥1,399

Kobe 4 Protro Nike 科比系列男/女篮球鞋采撷元年款的经典设计，以出众性能焕新演绎。忠实再现令人难忘的出众外观，匠心设计造就出众回弹的性能和顺畅平稳的步履体验。

  • 显示颜色： 黑/大学金/黑
  • 款式： FQ3544-001

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