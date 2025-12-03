Kobe 8
科比大童篮球鞋
¥849
售罄：
此配色当前无货
Kobe 8 科比大童篮球鞋专为冉冉升起的篮坛新星打造，助力上场酣战。该鞋款沿袭孩子挚爱的经典造型，造就与利落外观相媲美的出众脚感。
- 显示颜色： 体育场灰/旅行黄/金属银
- 款式： HF7319-001
焕新设计
Kobe 4 的出现改变了篮球鞋格局，这是一款轻盈的低帮鞋款，专注提升迅疾表现和非凡球场风范。Kobe 8 集结 Kobe 4、5、6 和 7 鞋款的优点，将科比系列的精华融为一体。
柔软鞋面
柔韧鞋面融入精制网眼设计，妥帖包裹双足，出色贴合足形。
低帮设计，自如畅动
外底前足和后跟融入人字形抓地底纹，提供强劲抓地力，助你轻松驾驭高难度动作，瞬息急停，犀利切入。抓地底纹位于双足落地区域，有助稳固抓地。外底融入菱形底纹，前足区域采用圆形支点设计。
出色缓震
中底采用厚实泡绵，在迈步和跑跳之际带来出色缓震。
其他细节
- 后跟模压塑料设计，塑就稳固贴合感
- 鞋舌中间采用加垫设计，柔软舒适
- 匠心稳定片，巧妙再现 Kobe 8 成人款外观，赋予双足所需的柔韧灵活性
产品细节
- 经典鞋带
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
