 
Kobe 8 Nike 科比大童篮球鞋 - 体育场灰/旅行黄/金属银

Kobe 8

科比大童篮球鞋

¥849

售罄：

此配色当前无货

Kobe 8 科比大童篮球鞋专为冉冉升起的篮坛新星打造，助力上场酣战。该鞋款沿袭孩子挚爱的经典造型，造就与利落外观相媲美的出众脚感。


  • 显示颜色： 体育场灰/旅行黄/金属银
  • 款式： HF7319-001

Kobe 8

¥849

Kobe 8 科比大童篮球鞋专为冉冉升起的篮坛新星打造，助力上场酣战。该鞋款沿袭孩子挚爱的经典造型，造就与利落外观相媲美的出众脚感。

焕新设计

Kobe 4 的出现改变了篮球鞋格局，这是一款轻盈的低帮鞋款，专注提升迅疾表现和非凡球场风范。Kobe 8 集结 Kobe 4、5、6 和 7 鞋款的优点，将科比系列的精华融为一体。

柔软鞋面

柔韧鞋面融入精制网眼设计，妥帖包裹双足，出色贴合足形。

低帮设计，自如畅动

外底前足和后跟融入人字形抓地底纹，提供强劲抓地力，助你轻松驾驭高难度动作，瞬息急停，犀利切入。抓地底纹位于双足落地区域，有助稳固抓地。外底融入菱形底纹，前足区域采用圆形支点设计。

出色缓震

中底采用厚实泡绵，在迈步和跑跳之际带来出色缓震。

其他细节

  • 后跟模压塑料设计，塑就稳固贴合感
  • 鞋舌中间采用加垫设计，柔软舒适
  • 匠心稳定片，巧妙再现 Kobe 8 成人款外观，赋予双足所需的柔韧灵活性

产品细节

  • 经典鞋带
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 体育场灰/旅行黄/金属银
  • 款式： HF7319-001

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    35.5: 鞋内长 23.6

    36: 鞋内长 24.1

    36.5: 鞋内长 24.6

    37.5: 鞋内长 25

    38: 鞋内长 25.5

    38.5: 鞋内长 26

    39: 鞋内长 26.3

    40: 鞋内长 26.6

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。