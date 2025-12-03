Kobe 8

¥849

Kobe 8 科比大童篮球鞋专为冉冉升起的篮坛新星打造，助力上场酣战。该鞋款沿袭孩子挚爱的经典造型，造就与利落外观相媲美的出众脚感。

焕新设计

Kobe 4 的出现改变了篮球鞋格局，这是一款轻盈的低帮鞋款，专注提升迅疾表现和非凡球场风范。Kobe 8 集结 Kobe 4、5、6 和 7 鞋款的优点，将科比系列的精华融为一体。

柔软鞋面

柔韧鞋面融入精制网眼设计，妥帖包裹双足，出色贴合足形。

低帮设计，自如畅动

外底前足和后跟融入人字形抓地底纹，提供强劲抓地力，助你轻松驾驭高难度动作，瞬息急停，犀利切入。抓地底纹位于双足落地区域，有助稳固抓地。外底融入菱形底纹，前足区域采用圆形支点设计。

出色缓震

中底采用厚实泡绵，在迈步和跑跳之际带来出色缓震。