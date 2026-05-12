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Kobe VIII
科比大童篮球鞋
10% 折让
Kobe VIII 科比大童篮球鞋专为冉冉升起的篮坛新星打造，助力上场酣战。匠心雕琢的精简设计，忠实再现令人难忘的出众外观，彰显迅疾风范。
- 显示颜色： 浅深红/明亮蓝/亮黄
- 款式： IM6639-600
Kobe VIII
10% 折让
Kobe VIII 科比大童篮球鞋专为冉冉升起的篮坛新星打造，助力上场酣战。匠心雕琢的精简设计，忠实再现令人难忘的出众外观，彰显迅疾风范。
出奇制胜
Kobe 4 的出现改变了篮球鞋格局，这是一款轻盈的低帮鞋款，专注提升迅疾表现和非凡球场风范。Kobe 8 将 Kobe 4、5、6 和 7 低帮鞋款的设计精髓巧妙融合，成就篮球健将的理想佳选。
低帮设计，自如畅动
外底前足和后跟侧面融入人字形底纹，铸就强劲抓地力，助你和着鞋款摩擦地面的吱吱声，完成高难度动作，强势突破。抓地底纹位于双足落地区域，有助稳固抓地。外底菱形底纹恰似曼巴蛇的蛇头。
出色缓震
全掌型内嵌式厚实泡棉中底，有助缓震，让你步履间尽享出众体验。
其他细节
- 后跟搭配硬质塑料，有助减少足部滑动，缔造稳固贴合脚感
- 匠心稳定片，巧妙再现 Kobe 8 成人款外观，赋予双足所需的柔韧灵活性
- 鞋舌采用衬垫设计，有助减少束紧鞋带后产生的挤压感
产品细节
- 低帮鞋口
- 经典鞋带
- 显示颜色： 浅深红/明亮蓝/亮黄
- 款式： IM6639-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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